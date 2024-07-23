«ДНР»: в окупованому Донецьку пенсіонерка травмувалася через обстріл

Окупований Донецьк вранці, 23 липня, вкотре потрапив під обстріл. Внаслідок цього 87-річна пенсіонерка травмувалася. Про це повідомив так званий голова адміністрації захопленого міста Олексій Кулемзін.



Як зазначається, постраждав Петрівський район.



«Цього ранку на вул. Вагнера постраждала жінка 1937 року народження. У неї осколкове поранення грудної клітини», — зазначив він.



Крім того, Кулемзін розповів, що час вчорашнього вечірнього скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у Кіровському районі осколкового поранення плеча зазнав чоловік 1980 року народження.



Раніше ми писали, що за 22 липня на окупованій території шістьох людей поранено через обстріли. Ще один цивільний – загинув.