В Краматорске подают в суд на должников по коммуналке: им могут заблокировать банковские счета и арестовать имущество

Краматорская управляющая компания «Ладис» в связи с неоплатой услуг по обслуживанию домов подает в суд на должников. Для должников это чревато арестом движимого и недвижимого имущества, а также блокированием банковских счетов.

В настоящее время предприятие уже подало 300 заявлений по взысканию задолженности с должников на сумму 1 млн 500 тысяч грн.

«С началом военных действий в Украине уровень платежей за услуги начал резко снижаться и сейчас достиг критического уровня», — говорится в заявлении компании в Facebook.

Отмечается, что из-за задолженности управляющей компании очень трудно в полном объеме предоставлять услуги, в частности готовить дома к будущему отопительному периоду, оплачивать потребленную электроэнергию, ведь «с каждым днем растут долги перед поставщиками».

Компания приняла решение активизировать претензионно-исковую работу с должниками и напомнила, что Постановлением КМУ от 29.12.2023 г. №1405 отменен мораторий на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

«На сегодняшний день уже подано 300 заявлений по взысканию задолженности с должников за услугу управления на сумму 1 млн 500 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Поданные заявления в приказном производстве приняты к рассмотрению в судах и уже по большинству из них изданы судебные приказы, переданные в исполнительные органы.

В компании «Ладис» подчеркнули, что если абонент не оплатит долг (+судебные расходы) согласно судебному приказу, исполнительные органы неизбежно наложат арест не только на движимое и недвижимое имущество должника, но и на все банковские счета, которые станут недоступными для пользования. Также долг увеличится на сумму исполнительного сбора и других расходов при открытии исполнительного производства.