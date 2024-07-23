У Краматорську подають до суду на боржників з комуналки: їхні банківські рахунки можуть заблокувати та заарештувати майно

Краматорська керівна компанія «Ладіс» у зв'язку з неоплатою послуг з обслуговування будинків позивається до суду на боржників. Для боржників це загрожує арештом рухомого та нерухомого майна, а також блокуванням банківських рахунків.

Наразі підприємство вже подало 300 заяв щодо стягнення заборгованості з боржників на суму 1 млн 500 тисяч грн.

«З початком воєнних дій в Україні рівень платежів за послуги почав різко знижуватися і зараз досяг критичного рівня», — йдеться у заяві компанії у фейсбуку.

Зазначається, що через заборгованість керівній компанії дуже важко в повному обсязі надавати послуги, зокрема готувати будинки до майбутнього опалювального періоду, оплачувати спожиту електроенергію, адже «з кожним днем зростають борги перед постачальниками».

Компанія ухвалила рішення активізувати претензійно-позовну роботу з боржниками та нагадала, що Постановою КМУ від 29.12.2023 № 1405 скасовано мораторій на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

«На сьогоднішній день вже подано 300 заяв щодо стягнення заборгованості з боржників за послугу управління на суму 1 млн 500 тис. гривень», — йдеться в повідомленні.

Подані заяви у наказному провадженні прийняті до розгляду в судах і вже по більшості з них видано судові накази, вони передані до виконавчих органів.

У компанії «Ладіс» наголосили, що якщо абонент не сплатить борг (+судові витрати) згідно з судовим наказом, виконавчі органи неминуче накладуть арешт не лише на рухоме та нерухоме майно боржника, а й на всі банківські рахунки, які стануть недоступними для користування. Також борг збільшиться у сумі виконавчого збору та інших витрат під час відкриття виконавчого провадження.