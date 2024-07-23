Один из главных рупоров Кремля и Пушилина в Донецке: СБУ сообщила о подозрении гендиректору «медиахолдинга ДНР»

Гендиректор «медиахолдинга ДНР» Николай Черкашин. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю так называемого «медиахолдинга ДНР» Николаю Черкашину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На этой должности он сменил предателя Романа Беседина, который возглавлял оккупационный информационный ресурс до июля 2023 года и получил заочное подозрение от следователей СБУ. С этого времени Черкашин управляет одним из ключевых рупоров Кремля на временно захваченной части территории Донбасса.

В состав «медиахолдинга» входит 24 онлайн- и печатных издания, 9 телеканалов и 6 радиостанций. Все они по указанию коллаборанта публично оправдывают агрессивную войну против Украины и военные преступления РФ.

Также подконтрольные Черкашину информресурсы активно разгоняют фейки об оперативной ситуации на передовой и прифронтовой территории Украины. Для этого коллаборант задействовал десятки военкоров, которых отбирал среди местных сторонников кремлевского режима.

Кроме того, Черкашин привлекает подчиненных пропагандистов для помощи центральным телеканалам России для подготовки заказных сюжетов, в частности с восточного фронта.

По данным следствия, ранее Черкашин работал в разных медийных проектах региона. После захвата Донецка он поддержал подконтрольных Кремлю боевиков «ДНР». Впоследствии фигурант вошел в круг доверенных лиц главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, который потом лично способствовал его назначению «гендиректором» оккупационного «медиахолдинга».

Следователи СБУ заочно сообщили Черкашину о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении оккупационным мэрам Донецка и Шахтерска Алексею Кулемзину и Александру Шатову.