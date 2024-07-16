СБУ сообщила о подозрении оккупационным мэрам Донецка и Шахтерска Алексею Кулемзину и Александру Шатову

Оккупационные мэры Донецка и Шахтерска Алексея Кулемзин и Александр Шатов. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении главам оккупационных администраций Донецка и Шахтерска. Об этом сообщили в Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской области.

Речь идет об Алексее Кулемзине и Александре Шатове.

Так, бывший украинский чиновник из Донецка Алексей Кулемзин после оккупации города возглавил коммунальное предприятие «Донэлектротранс». Впоследствии баллотировался в «Народный совет ДНР», стал участником движения «Донецкая Республика» и был назначен «мэром» оккупированного города.

Также задокументировали преступные действия главы Шахтерской оккупационной администрации. Бывший местный предприниматель и депутат от «Партии регионов» Александр Шатов поддерживал действия РФ. Пребывая в должности заместителя мэра, всегда пытался приблизить город к российским стандартам, ссылаясь на «образец порядка в стране». Также он финансировал террористические группировки и печать пророссийской газеты «Знамя победы». После начала полномасштабного вторжения его назначили «руководителем муниципального городского округа».

В настоящее время под руководством ВС РФ коллаборанты организуют работу органов оккупационной власти, помогают россиянам утверждать режим оккупации и имитируют для пропагандистских медиа интеграцию захваченных городов в Россию

Кулемзину и Шатову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что суд приговорил к 12 годам лишения свободы главу группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.