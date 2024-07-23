Москва пообещала ответить ЕС на помощь Украине замороженными активами РФ

Россия может ответить Европейскому Союзу на его решение направить доходы от замороженных активов Кремля на закупку оружия для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, Москва не намерена оставлять без ответа продолжение помощи Киеву со стороны Запада за счет российских активов. Он считает, что деньги попросту «воруют».

«Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, в июне участники саммита «Большой семерки» G7 в Апулии (Италия) достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украин