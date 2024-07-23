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Москва пообіцяла відповісти ЄС на допомогу Україні замороженими активами РФ

23 липня 2024, 16:34

Москва пообіцяла відповісти ЄС на допомогу Україні замороженими активами РФ

Росія може відповісти Європейському Союзу на його рішення надіслати доходи від заморожених активів Кремля на закупівлю зброї для України. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає «РИА Новости».

За словами Пєскова, Москва не має наміру залишати без відповіді продовження допомоги Києву з боку Заходу за рахунок російських активів. Він вважає, що гроші просто «крадуть».

«Ці гроші не тільки по суті крадуть, але їх ще витрачають на закупівлю зброї. Щось гірше придумати, напевно, складно», — заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, у червні учасники саміту «Великої сімки» G7 в Апулії (Італія) досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

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