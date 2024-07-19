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«ДНР» похвасталась, как много украинского зерна она вывезла в Россию через порт Мариуполя

19 июля 2024, 17:51

«ДНР» похвасталась, как много украинского зерна она вывезла в Россию через порт Мариуполя

Оккупационная власть «ДНР» продолжает помогать российским компаниям вывозить краденое украинское зерно судами через порт оккупированного Мариуполя. В «ДНР» заявили, что сельхозпродукция составила более половины перевалки грузов порта Мариуполя в этом году.

По официальным подсчитаем группировки, с начала текущего года объем перевалки грузов в Мариупольском порту составил уже более 165 тыс. тонн, что превышает показатели всего 2023 года в целом. Сельхозпродукция составила 84,2 тыс. тонн.

В «ДНР» отметили, что речь идет в основном о зерне. Сейчас в порту готовятся к отгрузке сельхозпродукции нового урожая, который поспевает на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Ранее СБУ задержала капитана грузового судна, который помогал россиянам вывозить украинское зерно из Крыма.

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