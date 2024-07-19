«ДНР» похвасталась, как много украинского зерна она вывезла в Россию через порт Мариуполя

Оккупационная власть «ДНР» продолжает помогать российским компаниям вывозить краденое украинское зерно судами через порт оккупированного Мариуполя. В «ДНР» заявили, что сельхозпродукция составила более половины перевалки грузов порта Мариуполя в этом году.



По официальным подсчитаем группировки, с начала текущего года объем перевалки грузов в Мариупольском порту составил уже более 165 тыс. тонн, что превышает показатели всего 2023 года в целом. Сельхозпродукция составила 84,2 тыс. тонн.



В «ДНР» отметили, что речь идет в основном о зерне. Сейчас в порту готовятся к отгрузке сельхозпродукции нового урожая, который поспевает на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.



Ранее СБУ задержала капитана грузового судна, который помогал россиянам вывозить украинское зерно из Крыма.