Росія перетворила окуповану Донеччину на полігон для сміття з Ростовської області

3 мільйони 620 тисяч тонн шкідливих відходів просто неба зберігаються на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Відходи ніхто не утилізує. І кількість сміття з кожним місяцем лише зростає.

Щобільше, росіяни зробили Донеччину полігоном для скидання сміття з Ростовської області. Половину відходів завезли до регіону саме з Росії. Окупаційна адміністрація проблеми не бачить і переконує місцевих жителів у тому, що незабаром тут збудують сміттєпереробний завод.

Поки загарбники дають обіцянки, полігони з відходами швидко зростають. Наприклад, під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон «Луганськ» окупанти організують поблизу селища Родакове на межі Лутугинського та Слов'яносербського районів Луганщини.

Нагадаємо, що угруповання «ДНР» похвалилося, як багато українського зерна воно вивезло до Росії через порт Маріуполя.