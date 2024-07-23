«Укрзализныця» напомнила, какие поезда оснащены USB-портами для зарядки телефонов и работы мобильных вентиляторов

Некоторые поезда в Украине оснащены USB-портами для зарядки мобильных телефонов и работы портативных вентиляторов. Фото: Укрзалізниця/Facebook

На фоне отключений электроэнергии в Украине многие граждане сталкиваются с проблемой зарядки мобильных телефонов. Компания «Укрзализныця» напомнила о наличии электропоездов, оборудованных USB и Typ-C портами. Там можно зарядить портативные девайсы, а также использовать переносные вентиляторы, оснащенные USB-портами

По информации компании, на некоторых маршрутах курсируют модернизированные «электрички несокрушимости», где можно заряжать телефоны и другие устройства, а также включить вентиляторы USB во время движения.

Вот список маршрутов, на которых можно воспользоваться этой услугой:

Краматорск — Лозовая;

Васильков — Киев (2 состава – ЭПЛ9Т и ЕР9М);

Святошино — Клавдиево, Тетерев;

Фастов — Чернигов (EД-9М);

Роток — Киев;

Коростень — Винница;

Полтава — Гребенка; Полтава — Кременчуг (3 склада – 2 ЕР9М и ЭПЛ9Т);

Днепр Сити Экспресс (3 состава ЭПЛ2Т);

Одесса — Подольск (2 склада ЕР9Е);

Львов — Ужгород; Львов — Мукачево (модели поездов ЕР2 и ЭПЛ2Т);

Ровно — Львов.

Это позволяет пассажирам более комфортно путешествовать, имея возможность заряжать свои устройства даже при отключениях электроэнергии.