«Укрзализныця» напомнила, какие поезда оснащены USB-портами для зарядки телефонов и работы мобильных вентиляторов

На фоне отключений электроэнергии в Украине многие граждане сталкиваются с проблемой зарядки мобильных телефонов. Компания «Укрзализныця» напомнила о наличии электропоездов, оборудованных USB и Typ-C портами. Там можно зарядить портативные девайсы, а также использовать переносные вентиляторы, оснащенные USB-портами
По информации компании, на некоторых маршрутах курсируют модернизированные «электрички несокрушимости», где можно заряжать телефоны и другие устройства, а также включить вентиляторы USB во время движения.
Вот список маршрутов, на которых можно воспользоваться этой услугой:
Это позволяет пассажирам более комфортно путешествовать, имея возможность заряжать свои устройства даже при отключениях электроэнергии.
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