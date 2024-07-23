«Укрзалізниця» нагадала, які поїзди оснащені USB-портами для заряджання телефонів та роботи мобільних вентиляторів

Деякі поїзди в Україні оснащені USB-портами для заряджання мобільних телефонів та роботи портативних вентиляторів. Фото: Укрзалізниця/Facebook

На тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою заряджання мобільних телефонів. Компанія «Укрзалізниця» нагадала про наявність електропоїздів, обладнаних USB та Typе-C портами. Там можна зарядити портативні девайси, а також використовувати переносні вентилятори, оснащені USB-портами

За інформацією компанії, на деяких маршрутах курсують модернізовані «електрички незламності», де можна заряджати телефони та інші пристрої, а також увімкнути вентилятори USB під час руху.

Ось список маршрутів, на яких можна скористатися цією послугою:

Краматорськ — Лозова;

Васильків — Київ (2 склади - ЕПЛ9Т і ЕР9М);

Святошин — Клавдієво, Тетерів;

Фастів — Чернігів (EД-9М);

Роток — Київ;

Коростень — Вінниця;

Полтава — Гребінка; Полтава — Кременчук (3 склади — 2 ЕР9М та ЕПЛ9Т);

Дніпро Сіті Експрес (3 склади ЕПЛ2Т);

Одеса — Подільськ (2 склади ЕР9Е);

Львів — Ужгород; Львів — Мукачеве (моделі поїздів ЕР2 та ЕПЛ2Т);

Рівне — Львів.

Це дозволяє пасажирам комфортніше подорожувати, маючи можливість заряджати свої пристрої навіть при відключеннях електроенергії.