«Укрзалізниця» нагадала, які поїзди оснащені USB-портами для заряджання телефонів та роботи мобільних вентиляторів

На тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою заряджання мобільних телефонів. Компанія «Укрзалізниця» нагадала про наявність електропоїздів, обладнаних USB та Typе-C портами. Там можна зарядити портативні девайси, а також використовувати переносні вентилятори, оснащені USB-портами
За інформацією компанії, на деяких маршрутах курсують модернізовані «електрички незламності», де можна заряджати телефони та інші пристрої, а також увімкнути вентилятори USB під час руху.
Ось список маршрутів, на яких можна скористатися цією послугою:
Це дозволяє пасажирам комфортніше подорожувати, маючи можливість заряджати свої пристрої навіть при відключеннях електроенергії.
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