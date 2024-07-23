Внедряет российские медиатехнологии на Луганщине: заместительница «цифрового министра ЛНР» может получить срок

Заместительница «цифрового министра ЛНР» Александра Веселова. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении «главы» так называемого «Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В июле 2023 года оккупанты назначили жительницу Луганска Александру Веселову «исполняющей обязанности министра». Позже она получила должность «замминистра», которую занимает до сих пор.

До начала широкомасштабной войны фигурантка сотрудничала с РФ в оккупационном «Минкомсвязи ЛНР». Кроме того, она прошла обучение в российской программе «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в сфере пропагандистских медиатехнологий.

В настоящее время она занимается интеграцией временно оккупированной Луганщины в информационное пространство РФ и внедрением российских технологий манипуляции сознанием массовой аудитории.

В суд направили обвинительный акт по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Веселову объявили ​​в розыск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении гендиректору «медиахолдинга ДНР» Николаю Черкашину, который является одним из главных рупоров Кремля и Дениса Пушилина в оккупированном Донецке.