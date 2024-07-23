Впроваджує російські медіатехнології на Луганщині: заступниця «цифрового міністра ЛНР» може отримати термін

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо «глави» так званого «Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.
У липні 2023 року окупанти призначили мешканку Луганська Олександру Веселову «виконувачем обов'язків міністра». Пізніше вона отримала посаду «заступниці міністра», яку обіймає досі.
До початку широкомасштабної війни фігурантка співпрацювала з РФ в окупаційному «Мінкомзв'язку ЛНР». Крім того, вона пройшла навчання у російській програмі «Майстерня нових медіа» з підготовки фахівців у сфері пропагандистських медіатехнологій.
Нині вона займається інтеграцією тимчасово окупованої Луганщини в інформаційний простір РФ та запровадженням російських технологій маніпуляції свідомістю масової аудиторії.
До суду направили обвинувальний акт за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Веселову оголосили у розшук. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру гендиректору «медіахолдингу ДНР» Миколі Черкашину, який є одним із головних рупорів Кремля та Дениса Пушиліна в окупованому Донецьку.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях