Бубка вместе с рэпером Snoop Dogg пронесет олимпийский огонь перед открытием Олимпиады в Париже

Сергей Бубка. Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

26 июля бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка пронесет огонь летней Олимпиады-2024 в Париже перед церемонией ее открытия. Об этом сообщил телеканал France 24.

Бубка вместе с американским рэпером Snoop Dogg, французской актрисой Летицией Кастой и французским рэпером MC Solaar пронесут олимпийский огонь по улицам Сен-Дени – северного пригорода Парижа, где расположены Олимпийский стадион и Центр водных видов спорта.

Олимпийский огонь два месяца путешествовал по Франции. И утром в пятницу его пронесут через поселок спортсменов, расположенный между Сен-Дени и соседним Сен-Уаном, а затем огонь отправится в Олимпийский стадион и Центр водных видов спорта в нескольких километрах.

Напомним, что журналисты проекта Bihus.Info в своем расследовании выяснили, что фирма «Монблан», принадлежащая Сергею Бубке и его брату Василию, работает на захваченных территориях Донецкой области и продает горючее российским оккупантам.