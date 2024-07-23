Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Бубка вместе с рэпером Snoop Dogg пронесет олимпийский огонь перед открытием Олимпиады в Париже

23 июля 2024, 23:27

Бубка вместе с рэпером Snoop Dogg пронесет олимпийский огонь перед открытием Олимпиады в Париже

Сергей Бубка. Фото: Национальный олимпийский комитет Украины Сергей Бубка. Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

26 июля бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка пронесет огонь летней Олимпиады-2024 в Париже перед церемонией ее открытия. Об этом сообщил телеканал France 24.

Бубка вместе с американским рэпером Snoop Dogg, французской актрисой Летицией Кастой и французским рэпером MC Solaar пронесут олимпийский огонь по улицам Сен-Дени – северного пригорода Парижа, где расположены Олимпийский стадион и Центр водных видов спорта.

Олимпийский огонь два месяца путешествовал по Франции. И утром в пятницу его пронесут через поселок спортсменов, расположенный между Сен-Дени и соседним Сен-Уаном, а затем огонь отправится в Олимпийский стадион и Центр водных видов спорта в нескольких километрах.

Напомним, что журналисты проекта Bihus.Info в своем расследовании выяснили, что фирма «Монблан», принадлежащая Сергею Бубке и его брату Василию, работает на захваченных территориях Донецкой области и продает горючее российским оккупантам.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
сергей бубка
Места
Париж
Прочее
Огонь Олимпийские игры

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:26
Главное за день: В Севастополе дрон атаковал военную часть. В порту Кавказ «прилет» в паром
16:44
Россия превратила оккупированную Донетчину в полигон для мусора из Ростовской области
16:02
Один из главных рупоров Кремля и Пушилина в Донецке: СБУ сообщила о подозрении гендиректору «медиахолдинга ДНР»
13:59
«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела
12:46
В результате ночной атаки дронов в Севастополе поражена войсковая часть
11:56
ФСБ задержала жителей оккупированного Мариуполя: они якобы планировали поджечь мечеть в Белгороде
09:56
Российские оккупанты создали фонд, чтобы отбирать у украинцев жилье на захваченных территориях
07:12
Ночью Севастополь атаковали беспилотники
23:48
Главное за день: Бои под Покровском. Украинские дроны атаковали аэродром Морозовск
23:23
«ДНР»: Еще одна причина отсутствия воды в оккупации — жара
21:00
«ДНР»: За день в Горловке и Донецке шесть человек получили ранения под обстрелами
19:00
Взрыв газа в доме оккупированной Макеевки — рушится подъезд
13:47
В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
12:57
Оккупированный Донецк попал под обстрел: предварительно, погибла женщина
23:15
Главное за день: Байден вышел из президентской гонки. РФ оккупировала село на Донетчине
14:55
В Донецке остановилась подача воды с Дона: причина
13:09
В оккупированном селе под Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета погибла женщина
16:31
«ДНР»: Территорию автопарка в Донецке обстреляли дважды
12:30
В оккупированном Донецке обстрелян автобусный парк
23:20
Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион
все новости
23:27
Бубка вместе с рэпером Snoop Dogg пронесет олимпийский огонь перед открытием Олимпиады в Париже
23:26
Главное за день: В Севастополе дрон атаковал военную часть. В порту Кавказ «прилет» в паром
22:59
«Бермудский треугольник»: в одной из бригад «ДНР» погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных россиян
21:53
Украина приближается к возможности применять свои ракеты против РФ – Зеленский
21:43
Армия РФ ударила по жилому кварталу в Лимане и трассе в Новогродовской ОТГ: есть погибшие и раненые
20:12
Атака на порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ: ВСУ повредили последний железнодорожный паром «Славянин»
18:52
Внедряет российские медиатехнологии на Луганщине: заместительница «цифрового министра ЛНР» может получить срок
17:11
«Укрзализныця» напомнила, какие поезда оснащены USB-портами для зарядки телефонов и работы мобильных вентиляторов
16:44
Россия превратила оккупированную Донетчину в полигон для мусора из Ростовской области
16:34
Москва пообещала ответить ЕС на помощь Украине замороженными активами РФ
16:24
Под звуки артиллерии: экипаж «Белый ангел» вывез четырех человек из Торецка
16:02
Один из главных рупоров Кремля и Пушилина в Донецке: СБУ сообщила о подозрении гендиректору «медиахолдинга ДНР»
15:50
В Краматорске подают в суд на должников по коммуналке: им могут заблокировать банковские счета и арестовать имущество
14:58
В Украине утвердили даты начала и окончания учебного года
14:22
На Донецком направлении ВСУ из HIMARS поразили российскую контрбатарейную РЛС
13:59
«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела
13:20
Парламент сегодня продлил военное положение и мобилизацию в Украине
12:48
В Мирнограде закрыли инфекционную больницу: причина
12:46
В результате ночной атаки дронов в Севастополе поражена войсковая часть
12:36
На Донетчине сбили российский Су-25
все новости
ВИДЕО
Прошла эвакуация из Торецка. Фото: полиция Под звуки артиллерии: экипаж «Белый ангел» вывез четырех человек из Торецка
23 июля, 16:24
В Донецкой области сбили Су-25. Фото: скрин с видео На Донетчине сбили российский Су-25
23 июля, 12:36
ФСБ России обвинила двух жителей оккупированного Мариуполя в намерении поджечь мечеть в Белгороде. Фото: РИА Новости ФСБ задержала жителей оккупированного Мариуполя: они якобы планировали поджечь мечеть в Белгороде
23 июля, 11:56
Пиротехники уничтожили бомбу. Фото: скрин с видео Пиротехники уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на Донетчине
22 июля, 18:18
На Донетчине прошла эвакуация людей. Фото: ГСЧС Из Торецкой громады эвакуировали 64 человека, среди них — 2 детей
22 июля, 17:23
Персонал мариупольской больницы, где отказались принимать беременную женщину в тяжелом состоянии. Фото: кадр из видео В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
22 июля, 13:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор