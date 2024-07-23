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Бубка разом із репером Snoop Dogg пронесе олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади у Парижі

23 липня 2024, 23:27

Бубка разом із репером Snoop Dogg пронесе олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади у Парижі

Сергій Бубка. Фото: Національний олімпійський комітет України Сергій Бубка. Фото: Національний олімпійський комітет України

26 липня колишній президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка пронесе вогонь літньої Олімпіади-2024 у Парижі перед церемонією її відкриття. Про це повідомив телеканал France 24.

Бубка разом з американським репером Snoop Dogg, французькою актрисою Летицією Кастою та французьким репером MC Solaar пронесуть олімпійський вогонь вулицями Сен-Дені – північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон та Центр водних видів спорту.

Олімпійський вогонь два місяці подорожував Францією. І вранці в п'ятницю його пронесуть через селище спортсменів, розташоване між Сен-Дені та сусіднім Сен-Уаном, а потім вогонь вирушить до Олімпійського стадіону та Центру водних видів спорту за кілька кілометрів.

Нагадаємо, що журналісти проєкту Bihus.Info у своєму розслідуванні з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергію Бубці та його брату Василю, працює на захоплених територіях Донецької області та продає пальне російським окупантам.

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