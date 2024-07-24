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РФ обстреляла населенные пункты Донетчины 8 раз, есть жертвы — Филашкин

24 июля 2024, 11:31

РФ обстреляла населенные пункты Донетчины 8 раз, есть жертвы — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 23 июля, под ударом российских войск находились четыре района Донецкой области. В результате многочисленных атак повреждены десятки домов, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

Ситуация в регионе следующая:

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады поврежден дом.



Покровский район. В Мариновке Новогродовской громады ранены 3 человека, поврежден автомобиль. В Курахово повреждена многоэтажка и частные дома, в Горняке повреждена многоэтажка, в Сонцовке — 4 частных дома.



Краматорский район. В Лимане 3 человека погибли и 3 ранены, повреждены 19 домов и магазин; также в громаде повреждены 2 дома в Заречном. В Константиновке повреждены 2 частных дома. Еще 2 объекта повреждены в Заре Ильиновской громады.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.

Ранее мы писали, что российские войска за 23 июля атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. В результате ударов в селе Николаевка один гражданский получил ранения, а город Константиновка был обстрелян из артиллерии.

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