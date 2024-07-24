РФ обстріляла населені пункти Донеччини 8 разів, є жертви — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 23 липня, під ударом російських військ перебували чотири райони Донецької області. Внаслідок численних атак пошкоджені десятки будинків, є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Ситуація у регіоні така.



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджений будинок.





Покровський район. У Маринівці Новогродівської громади поранені 3 людини, пошкоджений автомобіль. У Кураховому пошкоджені багатоповерхівку і приватні будинки, у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку, у Сонцівці — 4 приватні будинки.





Краматорський район. У Лимані 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджені 19 будинків і крамниця; також у громаді пошкоджені 2 будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки. Ще 2 об'єкти пошкоджені у Зорі Іллінівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджений будинок.



Раніше ми писали, що російські війська за 23 липня атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Внаслідок ударів у селі Миколаївка одного цивільного поранено, а місто Костянтинівка обстріляне з артилерії.