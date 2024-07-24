Обстрелы Константиновской громады: в селе Николаевка один гражданский травмирован

Российские войска за минувшие сутки, 23 июля, атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. В результате ударов в селе Николаевка один гражданский получил ранения, а город Константиновка был обстрелян из артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской ГВА.



«В 07:00 состоялся вражеский обстрел из ствольной артиллерии по городу Константиновке. В результате обстрела повреждены 2 частных дома. В результате обстрела в селе Николаевке ранен 1 гражданский человек», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в течение суток российская армия обстреляла ряд населенных пунктов, в частности, Николаевку, Предтечино (попадание по ранее разрушенным домам), также под удар попали окрестности Иванополья, Белой Горы, Ол.Шультино, Дилиевки, Нелиповки, Ступочки, Марково, Майского и Веролюбовки.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 23 июля обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое жителей погибли, получили ранения – 6 человек.