На севере Москвы в машине взорвался тёзка замначальника войсковой части — росСМИ

После взрыва у дома на Синявинской улице в Москве ряд СМИ написали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. По данным российского издания «База», в момент взрыва в машине находился тёзка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

«База» пишет, что на месте взрыва сейчас работают взрывотехники. Следователи уже вышли на след подозреваемого: он попал на камеры наблюдения, когда в ночь перед взрывом прикреплял СВУ к днищу машины.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии: взрывом ему оторвало ступни. В момент детонации вместе с ним находилась его жена — она получила травмы лица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль замначальника 89-го центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. Взрыв произошел в 6:30 утра 24 июля на парковке во дворе дома на Синявинской улице в Москве.