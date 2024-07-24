Российского офицера с супругой взорвали сегодня в автомобиле в Москве

В Москве взорвали автомобиль, в котором находился российский офицер с супругой. Их доставили в реанимацию. Фото: Baza

В Москве взорвался автомобиль замначальника 89-го центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. Об этом сегодня сообщили ресурс «Феминистское антивоенное сопротивление», а также российские издания Mash и Baza.

Отмечается, что взрыв произошел в 6:30 утра 24 июля на парковке во дворе дома на Синявинской улице в Москве.

Садившемуся в тот момент в машину Toyota Land Cruiser 50-летнему Торгашову оторвало ступни, его супруга получила ранения лица. Одна из версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение».

Вместе с женой мужчина в реанимации в тяжёлом состоянии.

Предварительно, самодельное взрывное устройство (СВУ) было установлено на днище, в районе водителя. И сработало, когда Торгашов включил зажигание.

По информации Mash, после детонации пострадавший перебинтовывал себя несмотря на то, что ему оторвало ступни ног самодельной бомбой.

Его жене посекло лицо осколками.

После прохожие отнесли замначальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи ВС РФ подальше от машины и стали помогать его супруге.

Момент закладки СВУ под машину офицера Торгашова сегодня ночью попал на видео. По информации Mash, в 2:28 молодой человек в светлой толстовке подошел к Toyota Land Cruiser и установил взрывчатку на днище, в районе места водителя. Затем скрылся.