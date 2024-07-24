На півночі Москви в машині вибухнув тезка заступника начальника військової частини — росЗМІ

Після вибуху біля будинку на Синявинській вулиці в Москві низка ЗМІ написала, що в машині був Андрій Торгашов — заступник начальника військової частини Ракетних військ спеціального призначення в Підмосков'ї. За інформацією російського видання «База», у момент вибуху в машині перебував тезка Торгашова за іменем та прізвищем. Він не має стосунку до військової частини, але при цьому також служить у Збройних Силах РФ.

«База» пише, що на місці вибуху зараз працюють вибухотехніки. Слідчі вже вийшли на слід підозрюваного: він потрапив на камери спостереження, коли вночі перед вибухом прикріплював СВП до днища машини.

Постраждалий перебуває у тяжкому стані: вибухом йому відірвало ступні. У момент детонації разом із ним перебувала його дружина — вона дістала травми обличчя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві вибухнув автомобіль заступника начальника 89-го центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Вибух стався о 6:30 ранку 24 липня на парковці у дворі будинку на Синявинській вулиці в Москві.