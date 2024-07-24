В сети появились фотографии разрушений в Нью-Йорке

Разрушения в Нью-Йорке. Фото: DeepState

В соцсети Telegram появились фотографии разрушений поселка Нью-Йорк. Фотографии боев и прилетов по Нью-Йорку в своем Telegram-канале опубликовал аналитический украинский проект DeepState.



«Один из военнослужащих на направлении поделился через собрата фотографиями поселка», — говорится в подписи к фото.

Разрушения в Нью-Йорке. Фото: DeepState

Отмечается, что хоть и медленно, но Нью-Йорк прекращает существовать. Аналитики сообщают, что артиллерия и авиация российских войск уничтожают городскую застройку и остатки промышленного сектора.

Разрушения в Нью-Йорке. Фото: DeepState

Разрушения в Нью-Йорке. Фото: DeepState

Ранее «Новости Донбасса» писали, что российские оккупанты пытаются окружить часть группировки Сил обороны вблизи села Прогресс.