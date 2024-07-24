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У мережі з'явилися фотографії руйнувань у Нью-Йорку

24 липня 2024, 14:41

У мережі з'явилися фотографії руйнувань у Нью-Йорку

Руйнування в Нью-Йорку. Фото: DeepState Руйнування в Нью-Йорку. Фото: DeepState

У соцмережі Telegram з'явилися фотографії руйнувань селища Нью-Йорк Донецької області. Фотографії боїв та прильотів по Нью-Йорку у своєму Telegram-каналі опублікував аналітичний український проєкт DeepState.

«Один із військовослужбовців на напрямку поділився через побратима світлинами селища», — йдеться у підписі до фото.

Руйнування в Нью-Йорку. Фото: DeepState

Зазначається, що хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існування. Аналітики повідомляють, що артилерія та авіація російських військ знищують міську забудову та залишки промислового сектору.

Руйнування в Нью-Йорку. Фото: DeepState

Руйнування в Нью-Йорку. Фото: DeepState

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