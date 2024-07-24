Оккупанты пытаются окружить часть ВСУ возле Прогресса, но приказа об отходе нет —DeepState

Россияне пытаются окружить часть группировки ВСУ. Фото: DeepState

Российские оккупанты пытаются окружить часть группировки Сил обороны вблизи села Прогресс. При этом, приказа об отходе украинских военных из этого района нет. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«К нам обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31 ОМБр, которые последние дни ведут оборону в окружении. Южнее Лозоватского враг образовал горловину, через которую приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9», — говорится в сообщении.



По словам аналитиков, ВС РФ пытаются подойти к селу Ивановка.



Как отмечается, оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного ухода одной из пехотных бригад. В свою очередь, 47 ОМБр, пришедшая на помощь, не смогла сдержать противника, который преобладал числом.



«Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении — до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибшие», — написали в DeepState.



Специалисты предполагают, что может повториться ситуация, которая произошла в феврале поточного года на позиции «Зенит» в Авдеевке.



«Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческие жизни для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике», — заявили военные аналитики.



Кроме того, по предварительным данным, россияне продвигаются в Волчье, чтобы возобновить штурмовые действия. Это создает еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне.



Ранее мы писали, что россиянам удалось оккупировать этот населенный пункт.