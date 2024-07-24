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СМИ выяснили, что в Москве подорвали офицера ГРУ

24 июля 2024, 17:39

СМИ выяснили, что в Москве подорвали офицера ГРУ

Последствия взрыва в Москве. Фото: соцсети Последствия взрыва в Москве. Фото: соцсети

Раненый в результате подрыва машины в Москве военный — офицер в/ч «психологических операций» ГРУ Андрей Торгашов — тезка замначальника передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Отмечается, что в результате подрыва авто во дворе своего дома на улице Синявинской в Москве ранен Андрей Вячеславович Торгашов 1974 года рождения. Он служит в в/ч 45807 в Москве. Эта часть относится к подразделениям Психологических операций Вооружённых сил Российской Федерации и входит в состав бывшего ГРУ, ныне — ГУ ГШ ВС РФ (Главное управление Генештаба Вооруженных сил РФ — это центральный орган военной разведки ВС РФ). Торгашов родился в Семипалатинске (Казахстан). 

«Замначальника передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрей Торгашов в результате взрыва не пострадал. Военный также родился в 1974 году, однако имеет отчество Валерьевич и другой день и месяц рождения. Он живет в Истринском районе Московской области», — пишет ASTRA. 

Супругу пострадавшего действительно зовут Майя Торгашова, она получила легкие ранения лица, и ранее дала ASTRA короткий комментарий, заявив, что и она, и ее муж живы. 

Офицер ГРУ Андрей Торгашов после взрыва потерял стопы, но несмотря на это успел остановить кровотечение, сделав жгуты из своей рубашки еще до приезда скорой помощи. Сейчас он в больнице. 

Ранее сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль замначальника 89-го центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова.

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