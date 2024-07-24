ЗМІ з'ясували, що у Москві підірвали офіцера ГРУ

Поранений внаслідок підриву машини в Москві військовий — офіцер в/ч «психологічних операцій» ГРУ Андрій Торгашов — тезка заступника начальника передаючого радіоцентру 89 центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що внаслідок підриву авто у дворі свого будинку на вулиці Синявинській у Москві поранено Андрія В'ячеславовича Торгашова 1974 року народження. Він служить у в/ч 45807 у Москві. Ця частина відноситься до підрозділів Психологічних операцій Збройних сил Російської Федерації і входить до складу колишнього ГРУ, нині – ГУ ГШ ЗС РФ (Головне управління Генештабу Збройних сил РФ – це центральний орган військової розвідки ЗС РФ). Торгашов народився у Семипалатинську (Казахстан).

«Замначальника передаючого радіоцентру 89 центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрій Торгашов в результаті вибуху не постраждав. Військовий також народився 1974 року, проте він по батькові Валерійович та має інший день та місяць народження. Він мешкає в Істринському районі Московської області», — пише ASTRA.

Дружину потерпілого справді звати Майя Торгашова, вона отримала легкі поранення обличчя, і раніше дала ASTRA короткий коментар, заявивши, що і вона, і її чоловік живі.

Офіцер ГРУ Андрій Торгашов після вибуху втратив стопи, але незважаючи на це, встиг зупинити кровотечу, зробивши джгути зі своєї сорочки ще до приїзду швидкої допомоги. Нині він у лікарні.

Раніше повідомлялося, що в Москві вибухнув автомобіль заступника начальника 89-го центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова.