В оккупированной Авдеевке эпидемия холеры: город закрыт на въезд, людей оттуда не выпускают

Город Авдеевка Донецкой области после оккупации остался в руинах. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, разрушения в Авдеевке приближены к 100%.

«Все здания – административные здания, инфраструктура также, все коммуникации были разрушены. В момент отхода Сил обороны Украины от Авдеевки в городе оставалось около 700 человек. Сейчас, по нашим данным, приблизительно 400-450 человек остается в городе», – рассказал глава Авдеевской ГВА.

Барабаш отметил, что первые пару месяцев после оккупации в городе даже пытались разбирать завалы и восстанавливать коммунальную службу.

«Но уже две недели это не происходит, потому что в городе, по информации из нескольких источников, эпидемия холеры. То есть город закрыт на въезд из Донецка. Людей оттуда не выпускают. Представители оккупационных властей завозят продукты питания в костюмах ОЗК и противогазах. Выбрасывают эту гуманитарную помощь, условно говоря, и оттуда быстро уезжают. Люди на словах передают, какая вонь стоит, к сожалению, от погибших. И никто ничего не разбирает. Возможно, именно из-за этого возникла эпидемия холеры. Там, можно сказать, эпидемиологическая катастрофа», – резюмировал он.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе также может произойти вспышка холеры.