В оккупированном Мариуполе есть риск распространения холеры — горсовет

В Мариупольском городском совете сообщили, что во временно захваченном городе может произойти вспышка холеры. Известно, в каких водоемах опасно купаться.



В ведомстве отметили, что согласно проведенных исследований, в водоемах, реках и морской воде в пределах Мариуполя выявлено наличие холероподобного вибриона. Это обнаружили специалисты роспотребнадзора.



«В зоне риска — река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода», — говорится в сообщении.



Со слов медиков, купаться в этих местах опасно.



В свою очередь, оккупанты продолжают загрязнять воду канализационными стоками и мусором.



Ранее мы писали, что Россия применяла «умышленную схему» тактики голода во время 85-дневной осады города Мариуполь в начале 2022 года, что равнозначно военному преступлению, согласно новому анализу, переданному в Международный уголовный суд.