В окупованій Авдіївці епідемія холери: місто закрите на в'їзд, людей звідти не випускають

Місто Авдіївка Донецької області після окупації залишилося у руїнах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, руйнування в Авдіївці наближені до 100%.

«Усі будівлі – адміністративні будівлі, інфраструктура також, всі комунікації були зруйновані. На момент відходу Сил оборони України від Авдіївки у місті залишалося близько 700 людей. Зараз, за нашими даними, приблизно 400-450 людейзалишається у місті», – розповів голова Авдіївської МВА.

Барабаш зазначив, що перші кілька місяців після окупації у місті навіть намагалися розбирати завали та відновлювати комунальну службу.

«Але вже два тижні це не відбувається, бо в місті, за інформацією кількох джерел, епідемія холери. Тобто місто закрите на в'їзд із Донецька. Людей звідти не випускають. Представники окупаційної влади завозять продукти харчування у костюмах ЗЗК та протигазах. Викидають цю гуманітарну допомогу, умовно кажучи, і звідти швидко їдуть. Люди на словах передають, який сморід стоїть, на жаль, від загиблих. І ніхто нічого не розбирає. Можливо, саме через це виникла епідемія холери. Там, можна сказати, епідеміологічна катастрофа», – резюмував він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі також може статися спалах холери.