На Донетчине 25 июля графики отключения света будут действовать шесть часов

В Донецкой области в четверг, 25 июля, графики отключений света будут применять в течение шести часов. В остальное время ограничения задействовать не планируют. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Стабилизационные отключения будут действовать только с 16:00 до 22:00», — говорится в сообщении.



График отключений света по адресам и населенным пунктам можно посмотреть на сайте Донецких электросетей.



Ранее сообщалось, что в населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины.