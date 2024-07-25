На Донеччині 25 липня графіки відключення світла діятимуть шість годин: подробиці

У Донецькій області у четвер, 25 липня, графіки відключень світла будуть застосовувати протягом шести годин. Решту часу обмеження запроваджувати не планують. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
«Стабілізаційні відключення діятимуть лише з 16:00 до 22:00», — йдеться в повідомленні.
Графік відключень світла за адресами та населеними пунктами можна переглянути на сайті Донецьких електромереж.
Раніше повідомлялося, що у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не вимикатимуть світло. Обмеження також не запроваджуватимуть поблизу лінії фронту. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України.
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