Подозреваемый в подрыве российского офицера ГРУ задержан в Турции. Скриншот видео

Подозреваемый в подрыве офицера ГРУ на севере Москвы задержан в Турции, куда он успел улететь после взрыва автомобиля. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МВД Турции.

По данным турецкого МВД, подозреваемого зовут Евгений Серебряков.

Евгений Серебряков, подозреваемый в покушении на офицера ГРУ, улетел из Москвы ночью сразу после покушения и в 9:40 уже был в аэропорту в турецком Бодруме.

По данным МВД Турции, российское подразделение Интерпола связалось с местными силовиками в 10:30 и предоставило данные подозреваемого. По прилете его не опознали: на тот момент данных Серебрякова в базе не было. Однако россиянина смогли отследить и задержали в провинции Мугла.

Издание Baza сообщает, что в России на Серебрякова возбудили дело по статье о покушении на двух лиц и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Некоторые российские СМИ сообщили, что в поимке подозреваемого в подрыве офицера ГРУ в Турции помогал Массачусетский технологический институт (США). Это оказалось «подставой» от Гугл Переводчика.

В турецких изданиях было указано, что в поимке Евгения Серебрякова участвовала Milli İstihbarat Teşkilatı. Если перевести это в Гугле, то он выдаст MIT — Массачусетский технологический институт.

Некоторые СМИ написали, что американцы помогли в поимке Серебрякова — мол, искусственный интеллект от MIT помог вычислить его по камерам. На деле же Milli İstihbarat Teşkilatı — это турецкая разведка.

Напомним, ранее СМИ выяснили, что раненый 24 июля в результате подрыва машины в Москве военный — офицер в/ч «психологических операций» ГРУ Андрей Торгашов.