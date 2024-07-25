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У Туреччині затримали підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ

25 липня 2024, 11:17

У Туреччині затримали підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ

Підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ затримали в Туреччині. Скриншот відео Підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ затримали в Туреччині. Скриншот відео

Підозрюваного у підриві офіцера ГРУ на півночі Москви затримали в Туреччині, куди він встиг відлетіти після вибуху автомобіля. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАРС із посиланням на главу МВС Туреччини.

За інформацією турецького МВС, підозрюваний – Євген Серебряков.

Підозрюваний у замаху на офіцера ГРУ Серебряков відлетів із Москви вночі одразу після замаху і о 9:40 вже був в аеропорту в турецькому Бодрумі.

За інформацією МВС Туреччини, російський підрозділ Інтерполу зв'язався з місцевими силовиками о 10:30 і надав дані підозрюваного. Після прильоту Серебрякова не впізнали: на той момент його даних в базі не було. Проте росіянина змогли відстежити та затримали у провінції Мугла.

Видання Baza повідомляє, що в Росії проти Серебрякова порушили справу за статтею про замах на двох осіб та незаконне зберігання вибухових речовин.

Деякі російські ЗМІ повідомили, що в затриманні підозрюваного в підриві офіцера ГРУ в Туреччині допомагав Массачусетський технологічний інститут (США). Це виявилося «підставою» від Google Перекладача.

У турецьких виданнях зазначено, що у затриманні Євгена Серебрякова брала участь Milli İstihbarat Teşkilatı. Якщо перекласти це у гуглі, то він видасть MIT — Массачусетський технологічний інститут.

Деякі ЗМІ написали, що американці допомогли в затриманні Серебрякова — мовляв, розумный штучний інтелект від MIT допоміг вирахувати його по камерах. Насправді ж Milli İstihbarat Teşkilatı — це турецька розвідка.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, що поранений 24 липня внаслідок підриву машини в Москві військовий — офіцер в/ч «психологічних операцій» ГРУ Андрій Торгашов.

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