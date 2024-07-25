В Курской области военные РФ обстреляли машину с гражданскими: их задержали

Российские военнослужащие в Курской области обстреляли машину с гражданскими. Один человек ранен. Об этом сообщило издание Baza.

Отмечается, что в «Ладу Приору» стреляли из другой машины вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе. В машине находились двое человек — 21-летний пассажир получил ранение и был госпитализирован.

Пострадавшие рассказали, что стрелявшие были одеты в форму военнослужащих.

По данным «Базы», около 6 утра 25 июля сотрудники ФСБ задержали четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, передвигавшихся на «Ладе» с символом Z в районе урочища Кочегуры.

По ориентировке, именно из этой машины стреляли в авто с гражданскими в районе деревни Мартыновка.

Военнослужащие задержаны и доставлены в отдел полиции Суджи.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом в РФ участник войны в Украине расстрелял группу детей. 12-летний ребенок с пулевым ранением был доставлен в больницу.