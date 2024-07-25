У Курській області військові РФ обстріляли машину з цивільними: військовослужбовців затримали

Російські військовослужбовці у Курській області обстріляли машину з цивільними. Одна людина поранена. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що у «Ладу Пріору» стріляли з іншої машини увечері 24 липня в районі села Мартинівка у Суджанському районі. У машині було двоє людей — 21-річний пасажир дістав поранення і був госпіталізований.

Постраждалі розповіли, що стрільці були одягнені у форму військовослужбовців.

За інформацією «Бази», близько 6 години ранку 25 липня співробітники ФСБ затримали чотирьох військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, які пересувалися на «Ладі» із символом Z біля урочища Кочегури.

За орієнтуванням, саме з цієї машини стріляли в авто із цивільними неподалік села Мартинівка.

Військовослужбовців затримали та доставили до відділу поліції Суджі.

Раніше повідомлялося, що під Волгоградом у РФ учасник війни в Україні розстріляв групу дітей. 12-річну дитину з кульовим пораненням доставили до лікарні.