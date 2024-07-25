Упавший в Калужской области РФ вертолет Ми-28 был «охотником за БПЛА»

Российский военный вертолёт Ми-28. Фото из открытых источников

Разбившийся в России военный вертолет Ми-28 был «охотником за беспилотниками». Об этом сегодня пишет российское издание Mash.

Отмечается, что перед крушением экипаж как раз возвращался с боевой задачи на границе с Брянской областью.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, причина ЧП — техническая неисправность на борту.

По информации Mash, во время полета в пункт дислокации экипаж обнаружил пожар в кабине. По одной из версий — из-за неисправности в двигателе.

«Пилот увел вертолёт в безлюдное место, и в районе деревни Кленки машина упала. Поэтому жертв и разрушений на земле нет», — пишет издание.

Экипаж — предварительно, это два человека — погиб. Все члены экипажа из города Пушкино.

Напомним, вертолет Ми-28 разбился в Калужской области России в четверг, 25 июля.