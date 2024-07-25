Вертоліт Мі-28, що впав у Калузької області РФ, був «мисливцем за БПЛА»

Російський військовий вертоліт Мі-28. Фото з відкритих джерел

Військовий вертоліт Мі-28, що розбився в Росії, був «мисливцем за безпілотниками». Про це сьогодні пише російське видання Mash.

Наголошується, що перед катастрофою екіпаж якраз повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю.

Як раніше повідомляло Міноборони РФ, причина НП — технічна несправність на борту.

За інформацією Mash, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні. За однією з версій — через несправність у двигуні.

«Пілот повів гелікоптер у безлюдне місце, і біля села Кленки машина впала. Тому жертв та руйнувань на землі немає», — пише видання.

Екіпаж — попередньо, це двоє людей — загинув. Усі члени екіпажу були з міста Пушкіне.

Нагадаємо, вертоліт Мі-28 розбився у Калузькій області Росії у четвер, 25 липня.