Вертоліт Мі-28, що впав у Калузької області РФ, був «мисливцем за БПЛА»

Військовий вертоліт Мі-28, що розбився в Росії, був «мисливцем за безпілотниками». Про це сьогодні пише російське видання Mash.
Наголошується, що перед катастрофою екіпаж якраз повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю.
Як раніше повідомляло Міноборони РФ, причина НП — технічна несправність на борту.
За інформацією Mash, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні. За однією з версій — через несправність у двигуні.
«Пілот повів гелікоптер у безлюдне місце, і біля села Кленки машина впала. Тому жертв та руйнувань на землі немає», — пише видання.
Екіпаж — попередньо, це двоє людей — загинув. Усі члени екіпажу були з міста Пушкіне.
Нагадаємо, вертоліт Мі-28 розбився у Калузькій області Росії у четвер, 25 липня.
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