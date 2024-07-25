В Калужской области РФ разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб

Российский военный вертолёт Ми-28. Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-28 разбился в Калужской области России в четверг, 25 июля. Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что вертолет разбился в Жиздринском районе Калужской области. На месте инцидента работают экстренные службы.

Вертолеты такого типа российская армия активно использует для войны против Украины.

Провластное российское информагентство ТАСС назвало причиной падения вертолета «техническую неисправность». Он упал в безлюдном месте. По информации ТАСС, полученной от Минобороны России, экипаж погиб.

Напомним, украинским военнослужащим удалось сбить очередной российский Су-25 в Донецкой области во вторник, 23 июля. Спецоперацию провели воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.