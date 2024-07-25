На Южноукраинской АЭС в середине июля все же была авария из-за жары — СМИ

В ночь на 16 июля вышли из строя два трансформатора Южноукраинской АЭС. Как сообщили источники издания NV в Верховной Раде, почти половину суток не работали реакторы.



«NV Бизнес пообщался с несколькими представителями власти в парламенте, так и с источником в энергетической отрасли. Все подтвердили факт аварии двух трансформаторов с 15 на 16 июля, что привело к выходу в холодный режим (отключение) одного из атомных реакторов ЮАЭС», — говорится в материале.



Из-за аварии выключился блок на 1 тысячу МВт. За сутки его вернули в сеть. Основной причиной называют аномальную жару. На подстанции АЭС взорвались емкости с маслом в двух высоковольтных трансформаторах от перегрева.



Работникам «Энергоатома» удалось устранить последствия аварии за день.



Источник издания оценивает масштаб аварии на три-четыре балла по десятибалльной шкале и называет это «технически-рядовой ситуацией».



Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.



После министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинской АЭС — дезинформация.



Пресс-служба министерства энергетики Украины сегодня, 25 июля, вновь заявила, что аварии не было.



По мнению ведомства, фейк был запущен Россией, которая пытается скрыть аварию на Ростовской АЭС.



Ведомство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины с просьбой принять меры по привлечению к ответственности лиц, которые «распространяют российскую пропаганду и дестабилизируют ситуацию в Украине».