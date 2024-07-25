На Південноукраїнській АЕС у середині липня таки була аварія через спеку — ЗМІ

У ніч проти 16 липня вийшли з ладу два трансформатори Південноукраїнської АЕС. Як повідомили джерела видання NV у Верховній Раді, майже половину доби не працювали реактори.



«NV Бізнес поспілкувався як з кількома представниками влади в парламенті, так і з джерелом в енергетичній галузі. Усі підтвердили факт аварії двох трансформаторів у ніч проти 16 липня, що призвело до виходу в холодний режим (відключення) одного з атомних реакторів ПАЕС», — йдеться у матеріалі.



Через аварію вимкнувся блок на 1 тисячу МВт. За добу його повернули до мережі. Основною причиною називають аномальну спеку. На підстанції АЕС вибухнули місткості з олією у двох високовольтних трансформаторах від перегріву.



Працівникам «Енергоатому» вдалося усунути наслідки аварії за день.



Джерело видання оцінює масштаб аварії на три-чотири бали за десятибальною шкалою і називає це «технічно-рядовою ситуацією».



Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.



Після того, як міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Южноукраїнській АЕС — дезінформація.



Пресслужба міністерства енергетики України сьогодні, 25 липня, знову заявила, що аварії не було.



На думку відомства, фейк запущений Росією, яка намагається приховати аварію на Ростовській АЕС.



Відомство звернулося до Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України з проханням вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які «поширюють російську пропаганду та дестабілізують ситуацію в Україні».