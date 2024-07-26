Российские военные ночью обстреляли Краматорск: в городе возник пожар

После обстрела Краматорска российскими войсками возник пожар в промышленной зоне. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

Войска РФ ударили по Краматорску Донецкой области вечером 25 июля. Взрыв раздался приблизительно в 23:05. Об этом изданию «Суспільне Донбас» по телефону сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

«По предварительным данным, вечером 25 июля российские войска обстреляли промышленную зону города Краматорск. В результате возник пожар на предприятии. Информация о травмированных и погибших пока не поступала», — заявил Гончаренко.

Он также отметил, что информация о типе оружия уточняется.

Ранее корреспондент «Новостей Донбасса» сообщил, что взрыв в Краматорске был слышен около 23:05.