Російські військові вночі обстріляли Краматорськ: у місті виникла пожежа

Після обстрілу Краматорська російськими військами виникла пожежа у промисловій зоні. Фото: «Донбас оперативний» / Telegram

Війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області увечері 25 липня. Вибух пролунав приблизно о 23:05. Про це виданню «Суспільне Донбас» телефоном повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«За попередньою інформацією, увечері 25 липня російські війська обстріляли промислову зону міста Краматорськ. В результаті виникла пожежа на підприємстві. Інформація про травмованих та загиблих поки що не надходила», — заявив Гончаренко.

Він також наголосив, що інформація про тип зброї уточнюється.

Раніше кореспондент «Новин Донбасу» повідомив, що вибух у Краматорську чули близько 23:05.