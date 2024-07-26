Помогали уклонистам избежать мобилизации: на Донетчине разоблачили «бизнес» по оформлению поддельных справок

Задержание подозреваемого в организации «бизнеса» по оформлению поддельных справок. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум жителям Донецкой области, которые зарабатывали на выдаче мужчинам документов о непригодности к военной службе с правом выезда за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Силовики установили, что мужчина и его пособница в течение 2023-2024 годов делали документы желающим избежать мобилизации и уехать за границу. По имеющейся информации, такими услугами воспользовалось около 15 человек, еще более 20 – ждали их оформления.

Пакет документов стоил семь тысяч долларов. В него входили справка военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметками о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, что давало возможность выезда за пределы Украины. При этом дельцы брали полную предоплату, после чего по почте отправляли документы. Также они четко инструктировали своих клиентов о правилах пересечения государственной границы и как показывать документы для выезда.

Справки содержали реквизиты одного из ТЦК Донецкой области. Пока устанавливается, кто именно готовил эти документы.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли наличные деньги более чем на миллион гривен в разной валюте, мобильные телефоны и автомобиль.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Донецкой области СБУ задержала торговцев трофейным оружием.