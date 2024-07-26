Допомагали ухилянтам уникнути мобілізації: на Донеччині викрили «бізнес» з оформлення підроблених довідок

Затримання підозрюваного в організації «бізнесу» з оформлення підроблених довідок. Фото: ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру двом жителям Донецької області, які заробляли на видачі чоловікам документів про непридатність до військової служби із правом виїзду за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Силовики встановили, що чоловік та його пособниця протягом 2023-2024 років готували документи охочим уникнути мобілізації та виїхати за кордон. За наявною інформацією, такими послугами скористалося близько 15 людей, ще понад 20 – чекали на оформлення.

Пакет документів коштував сім тисяч доларів. До нього входили довідка військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з відмітками про непридатність до військової служби із виключенням із військового обліку, що надавало змогу виїзду за межі України. При цьому ділки брали повну передоплату, після чого поштою надсилали документи. Також вони чітко інструктували своїх клієнтів про правила перетину державного кордону та як надавати документи для виїзду.

Довідки містили реквізити одного із ТЦК Донецької області. Поки що встановлюється, хто саме готував ці документи.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили готівку більш ніж на мільйон гривень у різній валюті, мобільні телефони та автомобіль.

Чоловіку та жінці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Донецькій області СБУ затримала торговців трофейною зброєю.