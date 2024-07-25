В Донецкой области СБУ задержала торговцев трофейным оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой области задержали двух дельцов, которые торговали трофейным оружием в прифронтовых районах области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что одного из фигурантов задержали, когда он пытался получить 32 тысячи долларов за крупнокалиберные пулеметы «Утес» и «Корд», снайперскую винтовку Драгунова и противотанковый ракетный комплекс «Фагот»,
В то же время возле передовой был задержан второй фигурант: он «договаривался» о сбыте еще одной партии оружия, сообщили в СБУ.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «главе» оккупационной администрации города Енакиево Донецкой области Роману Хроменкову.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях