В Донецкой области СБУ задержала торговцев трофейным оружием

В Донецкой области задержаны торговцы трофейным оружием в прифронтовых районах. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой области задержали двух дельцов, которые торговали трофейным оружием в прифронтовых районах области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что одного из фигурантов задержали, когда он пытался получить 32 тысячи долларов за крупнокалиберные пулеметы «Утес» и «Корд», снайперскую винтовку Драгунова и противотанковый ракетный комплекс «Фагот»,

В то же время возле передовой был задержан второй фигурант: он «договаривался» о сбыте еще одной партии оружия, сообщили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «главе» оккупационной администрации города Енакиево Донецкой области Роману Хроменкову.