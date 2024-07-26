Оккупанты обстреляли шахту в Украинске: детали

Россияне атаковали Украинск. Фото: Селидовская ГВА.

Российские войска ударили по Украинску Селидовской громады Донецкой области. В результате атаки повреждены ЛЭП, а также здание предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской ГВА.



«Сегодня, 26.07.2024, примерно в 10:30 оккупационные войска РФ обстреляли из БПЛА-камикадзе самолетного типа», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате обстрела повреждены линии электропередач и здания угледобывающего предприятия.



Информация о пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что ночью город Константиновка Донецкой области подвергся обстрелу российских войск.