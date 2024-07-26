Опубликованы фото последствий ночного обстрела Константиновки, где были ранены два человека

Последствия российского удара по Константиновке в ночь на 26 июля. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

Ночью город Константиновка Донецкой области подвергся обстрелу российских войск. По сообщению главы областной военной администрации Вадима Филашкина, в результате этой атаки были ранены два человека.

Telegram-канал «Типичная Константиновка» опубликовал фото с места прилёта.

Отмечается, что российская ракета ударила очень близко к жилым многоэтажкам на левом берегу города.

Напомним, войска РФ ударили по Краматорску Донецкой области вечером 25 июля. Взрыв раздался приблизительно в 23:05. В результате обстрела возник пожар в промышленной зоне города.