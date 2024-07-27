Обстрел Мирнограда и Курахово: среди раненых есть ребенок

Минимум 5 человек ранены в результате ударов по Покровскому району Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации.



На Курахово российские войска сбросили ФАБ-500, в результате чего 4 человека ранены. Повреждены более 10 домов и инфраструктурный объект, уничтожили админздание.

Мирноград подвергся удару такой же бомбой — ранен ребенок. Повреждено около трех десятков частных домов, разрушено админздание.

Российская армия за сутки нанесла 2753 удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Обстрелам подверглись 9 населенных пунктов.