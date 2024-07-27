Обстрел Горловки: есть раненые, обесточены несколько кварталов, поврежден автопарк

Оккупированная Горловка в ночь на 27 июля, а также утром несколько раз подверглась обстрелам. В группировке «ДНР» заявили, что два человека пострадали, есть повреждения инфраструктуры.



Отмечается, что под обстрел попал жилмассив «Комсомолец» в Никитовском районе, повреждена линия 35 кВ. Без света остались фильтровальные станции №1, №2 и резервная насосная.



Без света остались поселок Короленко, жилой массив «Квартал 245», жилой массив «Строитель», поселок шахты им. Н. А. Изотова.



Также поврежден автопарк предприятия «Донэкотранс».



Информацию о повреждениях военных объектов или ликвидации российских военных в оккупационной администрации традиционно не раскрывают.