За сутки армия РФ повредила обстрелами 22 жилых дома в Донецкой области

Российская армия за сутки нанесла 2753 удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Обстрелам подверглись 9 населенных пунктов. Повреждены 38 гражданских объектов — 22 жилых дома, предприятие, админздания, магазин, автотранспорт, газопроводы. Об этом сообщили в полиции Донетчины.

Как сообщалось, Константиновку оккупанты атаковали авиабомбой «УМПБ Д-30СН» и артиллерией — ранили двух мирных жителей, повредили частный и 5 многоквартирных домов, объект социальной инфраструктуры, газопровод.



По Торецку россияне ударили бомбой «КАБ-250» с модулем УМПК — травмирован человек, поврежден многоквартирный дом.

Полиция помогла эвакуировать 660 человек, из них 71 ребенок. С начала обязательной эвакуации — 79 625 человек, среди них 21 267 — дети, 7 139 — люди с инвалидностью.